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15 октября 2017
14 октября 2017
07:27  15 октября 2017 0

Песков отреагировал на слухи о встрече Собчак и Путина

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИФото: Андрей Махонин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о встрече главы государства с телеведущей Ксенией Собчак.

«Такие сообщения СМИ мы никак не комментируем», — приводит слова Пескова РБК.

В субботу, 14 октября, Собчак встретилась с Путиным, чтобы взять у него интервью для фильма о своем отце, после чего якобы пообщалась с президентом наедине, пишет BBC со ссылкой на источники. Мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова подтвердила, что ее дочь готовит фильм к 80-летию отца.

Тем не менее, до этого Ксения Собчак, комментируя слухи о выдвижении кандидатом на выборах в марте 2018 года, заявила, что не имеет дел с администрацией президента, сообщала «Русская планета». Через несколько дней Владимир Путин подчеркнул, что не слышал о намерениях Собчак, однако отметил, что каждый гражданин может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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