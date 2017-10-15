Песков отреагировал на слухи о встрече Собчак и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся в СМИ сообщения о встрече главы государства с телеведущей Ксенией Собчак.
«Такие сообщения СМИ мы никак не комментируем», — приводит слова Пескова РБК.
В субботу, 14 октября, Собчак встретилась с Путиным, чтобы взять у него интервью для фильма о своем отце, после чего якобы пообщалась с президентом наедине, пишет BBC со ссылкой на источники. Мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова подтвердила, что ее дочь готовит фильм к 80-летию отца.
Тем не менее, до этого Ксения Собчак, комментируя слухи о выдвижении кандидатом на выборах в марте 2018 года, заявила, что не имеет дел с администрацией президента, сообщала «Русская планета». Через несколько дней Владимир Путин подчеркнул, что не слышал о намерениях Собчак, однако отметил, что каждый гражданин может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.