В Сети распродают реквизит со съемок «Матильды». ФОТО, ВИДЕО

На портале «Юла» выставили реквизит фильма «Матильда», изготовленный специально для съемок картины. Деньги с продаж передадут в благотворительный фонд «Галчонок», передает издание The Village.
Посетители сайта могут приобрести, например, бинокль стоимостью 7,5 тыс. рублей, карнавальную маску за 20 тыс. рублей или мотоцикл за 8 млн. рублей. Помимо реквизита, распродают также афиши «Матильды» и фотоальбомы, подписанные режиссером фильма Алексеем Учителем.
В издании отмечают, что деньги с продаж передадут в благотворительный фонд «Галчонок» для детей с органическими поражениями центральной нервной системы. «Ведомости» заявляют, что киностудия «Рок» рассчитывает собрать за выставленные на продажу предметы 8,3 млн рублей.
«Все предметы реквизита, использованные при съемках „Матильды“, — плод труда талантливых художников, которые изучили эпоху вдоль и поперек, чтобы повторить оригиналы в мельчайших деталях. Это действительно исключительная работа и редкое качество. Мне приятно, что благодаря распродаже на „Юле“ мы сможем не только порадовать любителей редкостей, но и оказать материальную помощь детям, которые в этом нуждаются», — цитирует The Village режиссера фильма.
«URA.RU» напоминает, что накануне на Урале из-за «Матильды» отменили пресс-конференцию о царской семье. Организаторы испугались возможного ажиотажа из-за предстоящей премьеры фильма.