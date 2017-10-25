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25 октября 2017
15:37  25 октября 2017 0

На Урале из-за «Матильды» отменили пресс-конференцию о царской семье

Презентация сайта
Организаторы испугались ажиотажа и не стали подставлять спикеров под телекамерыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пресс-конференция, посвященная проведению межрегиональной научно-практической конференции «Урал в судьбе Романовых», которая должна была проходить 25 октября в пресс-центре информагентства «Интерфакс», отменена. Об этом «URA.RU» сообщили в «Интерфаксе». Согласно релизу, это произошло по независящим от информагентства причинам: «[Пресс-конференция] отменена по решению организаторов», — сообщает агентство.

Организатором мероприятия, посвященного царской семье, является Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ — бывший СИНХ). Как сообщила «URA.RU» пресс-секретарь учебного заведения Елена Чучулина, было решено остаться «в стенах вуза». Она заявляет, что не знает о причинах этого решения.

Между тем, как стало известно «URA.RU» от людей, имеющих отношение к конференции, организаторы попросту испугались возможного ажиотажа из-за предстоящей завтра премьеры фильма «Матильда». «Первый же вопрос был бы про „Матильду“, и руководство решило, что лучше не подставлять спикеров под телекамеры в таком контексте. Чтобы не прозвучало никаких резкий заявлений», — рассказывает осведомленный источник. Хотя все прекрасно понимают, что такие вопросы и сама пресс-конференция в канун выхода в прокат скандального фильма подстегнули бы интерес и к проводимой в УрГЭУ научно-практической конференции.

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Пресс-секретарь вуза опровергла эти слухи и заявила, что одно с другим (премьера «Матильды» и отмена пресс-конференции о «царском мероприятии» в УрГЭУ) никак не связаны. «Личная жизнь [царя] у нас не рассматривается — здесь больше идет наука, история, рассматриваются исторические факты, документы», — рассказала Елена Чечулина о проводимой в вузе научно-практической конференции «Урал в судьбе Романовых».

Конференция в итоге состоялась: как сообщили агентству в пресс-службе вуза, в первой половине дня прошли пленарные заседание, а после обеда участники форума разошлось по рабочим секциям. Единственное изменение — вместо митрополита Кирилла приветственное слово зачитал представитель Екатеринбургской епархии. Основные докладчики конференции: начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Константин Зубков, заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея Николай Неуймин и ветеран боевых действий, военный журналист Владислав Майоров.

Андрей Гусельников
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