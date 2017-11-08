{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 ноября 2017
11:42  08 ноября 2017 0

Стало известно, какой канал будет показывать «Евровидение-2018» в России

Официальный девиз конкурса в 2018 году: «Все на борт!»Фото: официальная страница «Евровидения» в Twitter

Международный музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдет в португальском Лиссабоне в 2018 году, на российскую телеаудиторию будет транслировать «Первый канал».

Сообщение об этом появилось во вторник, 8 ноября, на сайте телеканала, пишет «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что Португалия внесла Россию в список стран-участников конкурса «Евровидения». Всего в конкурсе будут участвовать 42 страны, пишет «Русская планета». Логотипом «Евровидения-2018» выбрана морская раковина, а официальный девиз конкурса — «Все на борт!».

В прошлом году Россия отказалась от участия в «Евровидении» и трансляции конкурса. Дело в том, что Украина, принимавшая музыкальное событие, отказала во въезде российской участнице Юлии Самойловой. Поводом стало то, что певица ранее посещала Крым. После скандала Европейский вещательный союз (EBU) изменил регламент проведения международного песенного конкурса.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров