Международный музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдет в португальском Лиссабоне в 2018 году, на российскую телеаудиторию будет транслировать «Первый канал».
Сообщение об этом появилось во вторник, 8 ноября, на сайте телеканала, пишет «Национальная служба новостей». Ранее стало известно, что Португалия внесла Россию в список стран-участников конкурса «Евровидения». Всего в конкурсе будут участвовать 42 страны, пишет «Русская планета». Логотипом «Евровидения-2018» выбрана морская раковина, а официальный девиз конкурса — «Все на борт!».
В прошлом году Россия отказалась от участия в «Евровидении» и трансляции конкурса. Дело в том, что Украина, принимавшая музыкальное событие, отказала во въезде российской участнице Юлии Самойловой. Поводом стало то, что певица ранее посещала Крым. После скандала Европейский вещательный союз (EBU) изменил регламент проведения международного песенного конкурса.