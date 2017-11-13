00:46 13 ноября 2017 0

Стоимость «яблочного» гаджета составляет 30 тысяч рублей Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

В России стоимость гаджета iPhone 6s Plus снизилась до тридцати тысяч рублей. Резкое снижение цены связано со стартом продаж новых смартфонов компании Apple iPhone 8 и iPhone X, которые по всем показателям опережают предыдущие модели.

По мнению экспертов, еще дешевле смартфон не станет. Сейчас iPhone 6s Plus с 16 ГБ встроенной памяти обойдется желающим в 30 тысяч рублей, а модель на 32 ГБ будет стоить 37 тысяч рублей. Тогда как, «яблочный» гаджет с самым большим объемом памяти в 128 ГБ можно приобрести за 40 тысяч рублей, передает телеканал 360.

Напомним, ранее «URA.RU» писало, что после выхода смартфона iPhone X пользователи стали жаловаться на то, что гаджет никак не реагирует на прикосновения в холодную погоду. Компания Apple признала наличие проблем с сенсорным экраном новой модели.