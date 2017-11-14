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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:33  14 ноября 2017 0

Экс-любовника Волочковой бросила девушка. «Приревновала меня к прошлому»

Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Некоторые считают, что Дзотов сам слил интимные фото с Волочковой в СетьФото: Илья Московец © URA.RU

Пиарщика Чермена Дзотова бросила девушка после того, как в Сети появились фотографии его секса с балериной Анастасией Волочковой. Герой-любовник расстроен, так как, по его словам, он искал эту девушку много лет.

«Из-за скандала с балериной от меня сегодня ушла девушка, приревновав меня к моему прошлому. Сказала, что не сможет с этим жить. Жаль, ведь именно такую девушку я искал много лет…» — написал он на своей странице в Instagram и опубликовал фотографию с экс-любимой.

Подписчики Дзотова отреагировали на решение девушки позитивно, посчитав, что бизнесмену досталось поделом (бытует мнение, что он сам слил фото с Волочковой, чтобы раскрутить свой бизнес). «Правильно сделала! Она не ревнует! Она думает головой, что когда будите заниматься сексом и когда будет расставание то Ты выложишь в сеть!» — написали в Сети (орфография и пунктуация сохранены).

Иван Антонов
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