Пиарщика Чермена Дзотова бросила девушка после того, как в Сети появились фотографии его секса с балериной Анастасией Волочковой. Герой-любовник расстроен, так как, по его словам, он искал эту девушку много лет.
«Из-за скандала с балериной от меня сегодня ушла девушка, приревновав меня к моему прошлому. Сказала, что не сможет с этим жить. Жаль, ведь именно такую девушку я искал много лет…» — написал он на своей странице в Instagram и опубликовал фотографию с экс-любимой.
Подписчики Дзотова отреагировали на решение девушки позитивно, посчитав, что бизнесмену досталось поделом (бытует мнение, что он сам слил фото с Волочковой, чтобы раскрутить свой бизнес). «Правильно сделала! Она не ревнует! Она думает головой, что когда будите заниматься сексом и когда будет расставание то Ты выложишь в сеть!» — написали в Сети (орфография и пунктуация сохранены).