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23 ноября 2017
22 ноября 2017
02:57  23 ноября 2017 0

Facebook покажет пользователям историю их просмотров «российской рекламы»

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, интернет, Facebook, Фейсбук, приложение, социальная сеть, комментарии
Социальная сеть покажет пользователям, были ли они жертвами вмешательства России в выборы СШАФото: Анна Майорова © URA.RU
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В среду, 22 ноября, компания Facebook заявила о намерении создать специальный портал, на котором пользователи соцсети смогут удостовериться, следили ли они за так называемой «российской рекламой». Речь идет о якобы имевшем место быть влиянием Кремля на итоги выборов президента США в 2016 году.

«Вскоре мы создадим портал, на котором пользователи смогут узнать, за какими аккаунтами „Агентства по изучению интернета“ в Facebook или Instagram они могли следить в период между январем 2015 и августом 2017 годов», — приводит RT цитату из сообщения руководства соцсети. Портал должен появиться до конца года на странице помощи пользователям Facebook, добавили в компании.

Ранее западные СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах президента США через социальные сети. В частности, обвинения касались «Агентства по изучению интернета», однако никаких доказательств этому предоставлено не было.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на обвинения заявил, что Россия никогда не занималась размещением политической рекламы в Facebook. Это же подтвердил и основатель социальной сети Марк Цукерберг. По его словам, компания нескольких месяцев занималась расследованием ситуации, однако доказательств связи фейковых аккаунтов с российским вмешательством в выборный процесс не нашла.

Сергей Демин
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