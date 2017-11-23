Facebook покажет пользователям историю их просмотров «российской рекламы»

02:57 23 ноября 2017 0

Социальная сеть покажет пользователям, были ли они жертвами вмешательства России в выборы США Фото: Анна Майорова © URA.RU

В среду, 22 ноября, компания Facebook заявила о намерении создать специальный портал, на котором пользователи соцсети смогут удостовериться, следили ли они за так называемой «российской рекламой». Речь идет о якобы имевшем место быть влиянием Кремля на итоги выборов президента США в 2016 году.

«Вскоре мы создадим портал, на котором пользователи смогут узнать, за какими аккаунтами „Агентства по изучению интернета“ в Facebook или Instagram они могли следить в период между январем 2015 и августом 2017 годов», — приводит RT цитату из сообщения руководства соцсети. Портал должен появиться до конца года на странице помощи пользователям Facebook, добавили в компании.

Ранее западные СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах президента США через социальные сети. В частности, обвинения касались «Агентства по изучению интернета», однако никаких доказательств этому предоставлено не было.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на обвинения заявил, что Россия никогда не занималась размещением политической рекламы в Facebook. Это же подтвердил и основатель социальной сети Марк Цукерберг. По его словам, компания нескольких месяцев занималась расследованием ситуации, однако доказательств связи фейковых аккаунтов с российским вмешательством в выборный процесс не нашла.