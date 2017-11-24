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24 ноября 2017
15:13  24 ноября 2017 0

Министр энергетики Казахстана рассказал анекдот об импорте бензина из России

Открытая лицензия на 30.07.2015. АЗС Газпром, бензин, заправка, азс
В сентябре в регионах Казахстана была нехватка бензинаФото: media.gazprom-neft.ru

Глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев рассказал анекдот о стоимости российского бензина и его импорте.

«Министр энергетики вызывает к себе своего зама и говорит ему: «Ты понимаешь, почему цена на бензин поднялась?» Тот отвечает: «Потому что себестоимость поднялась, из России импортировали и так далее». А министр ему: «Объяснить я и сам могу. Я понять не могу», — приводит шутку Бозумбаева RT.

Министр подчеркнул, что сейчас ситуация с бензином в Казахстане стабильная.

«Хорошо, что народ наш воспринимает всё с юмором. Хочу сказать, что ситуацию, которая была в сентябре с бензином, мы в октябре стабилизировали», — отметил Канат Бозумбаев.

Напомним, ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша пояснил рекордное повышение цен на бензин в России ростом налогов и акцизов на топливо.

Дарья Рукачёва
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