Глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев рассказал анекдот о стоимости российского бензина и его импорте.
«Министр энергетики вызывает к себе своего зама и говорит ему: «Ты понимаешь, почему цена на бензин поднялась?» Тот отвечает: «Потому что себестоимость поднялась, из России импортировали и так далее». А министр ему: «Объяснить я и сам могу. Я понять не могу», — приводит шутку Бозумбаева RT.
Министр подчеркнул, что сейчас ситуация с бензином в Казахстане стабильная.
«Хорошо, что народ наш воспринимает всё с юмором. Хочу сказать, что ситуацию, которая была в сентябре с бензином, мы в октябре стабилизировали», — отметил Канат Бозумбаев.
Напомним, ранее глава Российского топливного союза Евгений Аркуша пояснил рекордное повышение цен на бензин в России ростом налогов и акцизов на топливо.