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27 ноября 2017
15:33  27 ноября 2017 3

Оценки ставить не будут. Уральские чиновники отреагировали на скандал вокруг запрета называть русский язык родным

Рабочая поездка губернатора Дубровского в Чебаркульский и Уйский районы Челябинской области, класс, школьный урок
Русский язык и литературу разделили на два предметаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент образования Екатеринбурга отреагировал на скандал, разразившийся после общегородского совещания руководителей школ в гимназии № 104 по поводу разделения предмета «русский язык» на две самостоятельные учебные дисциплины: русский язык как государственный язык и русский язык как родной язык для тех, кто его считает родным языком. Как сообщает ведомство, аналогичное разделение на два предмета произойдет не только с русским языком, но и литературой.

«Министерство образования и науки России внесло изменения в Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, которые предусматривают выделение отдельных обязательных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и родной литературе», — рассказала Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга.

По словам чиновницы, «образовательная организация в соответствии со статьей 28 федерального закона от 29.12.2017 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы, учитывая требования стандартов, в том числе и в части изучения родного языка и родной литературы.

«Существенных изменений школьники не почувствуют, — утверждает Екатерина Сибирцева. — Изучение русского языка и литературы останется в привычных форме и объеме, а в рамках новых предметов могут быть более детально изучены отдельные темы по русскому языку, литературные произведения. Кроме того, школы самостоятельно определяют формы оценивания по новым предметам, в том числе по родному языку и литературе может быть введена безотметочная система оценивания».

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что на совещании в 104-й гимназии заместитель начальника отдела обрнадзора Евгений Николаев приказал педагогам к 1 декабря составить новые учебные планы по двум предметам — это государственный русский язык и родной русский язык. Кроме того, чиновник объявил, что применение термина «родной язык» к русскому языку отныне недопустимо, так как это будет звучать оскорбительно для представителей других народностей России, для которых он не является родным.

Александр Лукманов
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