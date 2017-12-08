00:42 08 декабря 2017 0

Ранее Лавров и Тиллерсон лично общались только на встречах «нормандской четверки» Фото: Flickr

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Вене.

Двусторонняя встреча стала первой за последние три года: ранее главы МИД России и Украины имели возможность общаться лишь в составе так называемой «нормандской четверки» или беседовали по телефону, сообщает «Экономика сегодня». Как рассказал Сергей Лавров, встреча была согласована еще несколько дней назад, однако предварительно содержание разговора не раскрывалось.

Дипломаты общались за закрытыми дверями, сообщает телеканал 360. Уже после переговоров Павел Климкин, который был инициатором встречи, рассказал, что главной темой стал обмен пленными между Киевом и Донбассом.

«Обсудили вопрос обмена пленными с министром иностранных дел Лавровым, — цитирует Климкина RT. — Нам стоит реализовать это в ближайшие недели, потому что это касается людей и их близких».

Как писало «URA.RU», представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ранее также выражали готовность к обмену пленными, захваченными в ходе военного конфликта, по принципу «всех на всех». Представители Киева также заявляли, что готовы к обмену.