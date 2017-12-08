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08 декабря 2017
07 декабря 2017
07:13  08 декабря 2017 0

Путин и Эрдоган обеспокоены решением Трампа по Иерусалиму

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган и Путин выработали общую позицию по ИерусалимуФото: Официальный сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили признание Иерусалима столицей Израиля, выразив обеспокоенность сложившейся ситуацией. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся накануне вечером.

В ходе разговора оба президента подчеркнули, что, подобный шаг может перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса.

«Отмечена недопустимость дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание содействия возобновлению палестино-израильских переговоров», — цитирует заявление пресс-службы Кремля «Федеральное агентство новостей».

Эрдоган также проинформировал Путина о созыве 13 декабря в Стамбуле саммита Организации исламского сотрудничества по вопросу о статусе Иерусалима.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ранее заявлял, что Россия выступает против решения Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля, поскольку это грубо нарушает принципы урегулирования конфликта и соответствующие резолюции СБ ООН, уточняет «Национальная служба новостей».

В качестве протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Палестине накануне погасили рождественские огни на елках, добавляет «Русская планета». Речь, в частности, идет о елках у храма Рождества в Вифлееме, а также у могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата в Рамаллахе.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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