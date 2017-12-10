Урал оказался в лидерах по числу шизофреников

12:06 10 декабря 2017 0

Пока неизвестно, как распространенность болезни связана с регионами Фото: Илья Московец © URA.RU

Число больных шизофренией на Урале признали одним из наибольших в России. На 100 тысяч населения в федеральном округе приходится 343,2 человека с этим диагнозом.

Больше оказалось только в Центральном федеральном округе, где показатель равен 370,9 больных. На третьем месте оказался Сибирский федеральный округ — 343,1 человека, передает RT. Реже всего болезнь встречается на Северном Кавказе (288) и в Южном ФО (292,2).

Известно, что число больных шизофренией за 2012—2016 годы снизилось с 493,7 до 488,5 тыс. человек, или на 1,1%. Медики пока не могут объяснить, как распространенность болезни связана с регионами. «40% случаев заболеваемости — это генетические и наследственные причины, 60% — связаны с различными внешними обстоятельствами. Включая взаимоотношения в семье, на работе, качество жизни, связь с вредными производствами и неблагоприятными природными явлениями», — рассказал глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

Как писало «URA.RU», ранее психиатры назвали самые депрессивные и суицидальные регионы в России. Первое место рейтинга занял Сибирский федеральный округ.