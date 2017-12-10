{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
10 декабря 2017
09 декабря 2017
12:06  10 декабря 2017 0

Урал оказался в лидерах по числу шизофреников

Психоневрологическая областная больница №5. Магнитогорск, больница, псих, палата №6, дурдом, шизофрения
Пока неизвестно, как распространенность болезни связана с регионамиФото: Илья Московец © URA.RU

Число больных шизофренией на Урале признали одним из наибольших в России. На 100 тысяч населения в федеральном округе приходится 343,2 человека с этим диагнозом.

Больше оказалось только в Центральном федеральном округе, где показатель равен 370,9 больных. На третьем месте оказался Сибирский федеральный округ — 343,1 человека, передает RT. Реже всего болезнь встречается на Северном Кавказе (288) и в Южном ФО (292,2).

Известно, что число больных шизофренией за 2012—2016 годы снизилось с 493,7 до 488,5 тыс. человек, или на 1,1%. Медики пока не могут объяснить, как распространенность болезни связана с регионами. «40% случаев заболеваемости — это генетические и наследственные причины, 60% — связаны с различными внешними обстоятельствами. Включая взаимоотношения в семье, на работе, качество жизни, связь с вредными производствами и неблагоприятными природными явлениями», — рассказал глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

Как писало «URA.RU», ранее психиатры назвали самые депрессивные и суицидальные регионы в России. Первое место рейтинга занял Сибирский федеральный округ.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров