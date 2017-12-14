Экс-участник «Дома-2» устроил пьяное ДТП в Москве

Поездка Жемчугова по ночному городу закончилась аварией
Бывший участник телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов, известный по прозвищу Клубничка, попал в ДТП в Москве. По предварительным данным, он гонял по ночному городу в нетрезвом состоянии.
Поездка закончилась тем, что Жемчугов врезался в несколько автомобилей, припаркованных у обочины, пишет «Утро.ру».
За последнее время экс-участники «Дома-2» несколько раз становились героями новостей. Ранее «URA.RU» писало о смерти Марии Политовой, тело которой несколько дней пролежало на территории дачного участка в Подмосковье. Кроме того, бывший участник реалити-шоу Венцеслав Венгржановский попал в психиатрическую больницу в Краснодаре.