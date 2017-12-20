Россияне получат уменьшенные новогодние премии

10:11 20 декабря 2017 0

Ситуация с новогодними выплатами удручающая Фото: Илья Московец © URA.RU

Предновогодние премии по итогам 2017 года готов заплатить лишь 31% работодателей против 34% в прошлом году. При этом почти 24% выплатят меньше одного оклада — около 10% (30% годом ранее).

На праздничных выплатах сказалась экономическая ситуация в стране, пишут Ведомости. Несмотря на небольшой рост экономики, покупательский спрос по-прежнему невысок, прибыль компаний падает. «Тринадцатую зарплату» готовы заплатить лишь 6% работодателей — в их числе лишь компании со стабильным госзаказом.

Среди тех отраслей, где премии все же будут, самые высокие выплаты в фармацевтике, торговле, IT-индустрии. Также традиционными лидерами в данном вопросе остались нефтегазовый и банковский сектор. При этом на выплаты стоит рассчитывать прежде всего сотрудникам низшего звена — руководящий состав обычно премируют по итогам финансового года.