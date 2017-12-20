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20 декабря 2017
19 декабря 2017
10:11  20 декабря 2017 0

Россияне получат уменьшенные новогодние премии

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, жкх, рубли, деньги, реклама на квитанциях, платежка
Ситуация с новогодними выплатами удручающаяФото: Илья Московец © URA.RU

Предновогодние премии по итогам 2017 года готов заплатить лишь 31% работодателей против 34% в прошлом году. При этом почти 24% выплатят меньше одного оклада — около 10% (30% годом ранее).

На праздничных выплатах сказалась экономическая ситуация в стране, пишут Ведомости. Несмотря на небольшой рост экономики, покупательский спрос по-прежнему невысок, прибыль компаний падает. «Тринадцатую зарплату» готовы заплатить лишь 6% работодателей — в их числе лишь компании со стабильным госзаказом.

Среди тех отраслей, где премии все же будут, самые высокие выплаты в фармацевтике, торговле, IT-индустрии. Также традиционными лидерами в данном вопросе остались нефтегазовый и банковский сектор. При этом на выплаты стоит рассчитывать прежде всего сотрудникам низшего звена — руководящий состав обычно премируют по итогам финансового года.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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