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21 декабря 2017
20 декабря 2017
06:58  21 декабря 2017 0

США одобрили поставку оружия Украине

Фестиваль
США могут начать снабжать Киев снайперскими винтовкамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдепартамент США одобрил выдачу коммерческих лицензий на поставки стрелкового оружия Украине. В то же время, как заявили во внешнеполитическом ведомстве, Америка пока не снабжает Киев вооружением напрямую.

«Госдепартамент лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия Украине. У нас никогда не было политики, ограничивающей подобные коммерческие продажи. Соединенные Штаты рассматривают запросы на выдачу лицензий на продажу и экспорт в каждом случае отдельно», — приводит телеканал 360 слова представителя Госдепа, который также добавил, что американское правительство не исключает начало поставки вооружения Украине.

Ранее, как напоминает Gazeta.Ru, Госдеп одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт на Украину снайперских винтовок Model M107A1, боеприпасов, связанных с ними комплектующих и аксессуаров стоимостью 41,5 $ млн.

Сергей Демин
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