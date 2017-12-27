На четвертом съезде политической партии «Родина», который состоится в Москве, 27 декабря, делегаты обсудят официальную позицию партии по вопросу выборов президента РФ в марте 2018 года. Кроме того, партийцы намерены проголосовать за принятие «Русского патриотического наказа Путину».
Ожидается, что на съезде члены партии «Родина» заявят о поддержке кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах, которые состоятся 18 марта 2018 года. Кроме того, делегаты собираются подписать наказ для главы государства.
Как уточнили в пресс-службе «Родины», помимо этого важного политического вопроса, съезд будет посвящен пятилетию со дня восстановления партии. Его почетными гостями станут писатель и главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов, экономист, председатель Совета партии «Родина» по экономике и бизнесу Михаил Хазин, кавалер четырех орденов Мужества, полковник полиции, председатель Совета партии по внутренней безопасности и противодействию терроризму Алексей Новгородов. Кроме того, на съезд приглашены политические соратники из Турции (партия «Ватан»), Венгрии («За лучшую Венгрию»), Сербии (партия «Двери»), Черногории (Демократическая народная партия) и Молдавии (партия «Патриа»).