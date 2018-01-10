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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
17:14  10 января 2018 9

Минфин исчерпал Резервный фонд до последней копейки

Клипарт , купюры, копейки, рубли, валюта
Остатки Резервного фонда перечислили в бюджетФото: Алексей Гущин © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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В декабре прошлого года правительство РФ потратило последние деньги из Резервного фонда. Как пояснили в Минфине, сейчас на счетах нулевые остатки, с 1 февраля Резервный фонд официально прекратит существование.

По данным Минфина, остатки фонда — 7,62 млрд долларов, 6,71 млрд рублей, а также и 1,10 млрд фунтов — были реализованы за 1 трлн 420 млн рублей и зачислены на единый счет федерального бюджета, пишет RT. В результате на счетах фонда сформировались нулевые остатки. Согласно федеральному закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс Резервный фонд прекратит своё существование с 1 февраля, добавили в Минфине.

Как ранее писало «URA.RU», Министерство финансов РФ упразднило Резервный фонд с 1 января 2018 года, присоединив его к Фонду национального благосостояния (ФНБ). В случае резкого падения доходов, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений именно ФНБ станет источником финансирования дефицита бюджета. На эти цели в этом году выделят 1,1 триллиона рублей. Следующие годы, по прогнозам властей, средства Фонда будут тратиться только на пенсионные накопления.

В 2017 году из суверенных фондов правительством было израсходовано свыше 2 трлн рублей, сообщал журналистам глава Минфина Антон Силуанов. По оценкам ведомства, дефицит федерального бюджета в прошлом году составил около 1,6% ВВП, или около 1,5 трлн рублей, пишет РБК.

Резервный фонд и ФНБ создали еще в 2008 году, разделив Стабилизационной фонд, сформированный из дополнительных нефтегазовых доходов. Резервный фонд являлся источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны. ФНБ в свою очередь создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, хотя по существу эта функция так и не заработала.

Нина Калинина
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