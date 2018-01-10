Из московских аэропортов запустили авиарейсы в Египет

21:28 10 января 2018 0

Самолеты из московских аэропортов начнут летать в Каир с первого февраля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В расписании аэропортов Москвы появились рейсы в Каир. Согласно онлайн-табло, перелеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Самолеты из аэропортов Шереметьево и Домодевово в Каир начнут летать с 1 февраля, сообщает РБК. Рейсы будет выполнять авиакомпания Egypt Air.

Цена билетов пока неизвестна, уточняет информагентство Nation News. Накануне власти России и Египта договорились о том, что каждую неделю между Москвой и Каиром будут выполняться шесть авиарейсов.

Президент РФ Владимир Путин 4 января подписал указ о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Египтом. Документ разрешает полеты в Каир и продажу путевок с перелетом через этот город. РФ прервала сообщение с Египтом в ноябре 2015 года после того, как на Синае рухнул самолет авиакомпании «Когалым-авиа», на борту которого находилось 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. В ходе следствия крушение лайнера признали терактом.