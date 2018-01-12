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12 января 2018
Главные новости Москвы
13:26  12 января 2018 5

Из ДНР в Россию прибыл заминированный поезд

Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, поезд, поезда, колесная пара, железная дорога, электропоезд, ржд
Бомбу обнаружили, когда поезд прибыл на станциюФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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В Белгород из Донецкой народной республики пришел заминированный поезд. Об опасности узнали, когда бомба прибыла на станцию.

Граната Ф-1 была установлена на боковой раме одного из вагонов грузового состава. Поезд прибыл на станцию Валуйки-Сортировочные, пишет telegram-канал Mash без ссылки на источники. Издание уточняет, что взрыв на боковой раме привел бы к крушению поезда, так как при этом вагон теряет колеса и сходит с путей.

Ранее сообщалось, что украинская сторона перебросила танки и диверсантов на линию соприкосновения в ЛНР. Об этом стало известно благодаря разведке Луганской народной республики.

Иван Антонов
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