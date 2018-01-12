Из ДНР в Россию прибыл заминированный поезд

Бомбу обнаружили, когда поезд прибыл на станцию
В Белгород из Донецкой народной республики пришел заминированный поезд. Об опасности узнали, когда бомба прибыла на станцию.
Граната Ф-1 была установлена на боковой раме одного из вагонов грузового состава. Поезд прибыл на станцию Валуйки-Сортировочные, пишет telegram-канал Mash без ссылки на источники. Издание уточняет, что взрыв на боковой раме привел бы к крушению поезда, так как при этом вагон теряет колеса и сходит с путей.
Ранее сообщалось, что украинская сторона перебросила танки и диверсантов на линию соприкосновения в ЛНР. Об этом стало известно благодаря разведке Луганской народной республики.