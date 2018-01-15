Российским пенсионерам предложили платить на 1608 рублей больше с 1 июля текущего года. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Совместно с однопартийцем Ярославом Ниловым он разработал соответствующий законопроект. «Увеличение среднего размера страховой пенсии работающих пенсионеров с 1 июля 2018 года составит 1608,66 рубля», — приводит РБК выдержку из документа. По подсчетам авторов проекта, всего на эту меру понадобится 87 млрд рублей из бюджета.
Индексация пенсий для работающих пенсионеров прекратилась в 2016 году по инициативе правительства РФ. Решение приняли из-за экономических сложностей и нарастающего дефицита бюджета.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2020 года. Все сэкономленные деньги будут перенаправлены на финансирование страховой части трудовой пенсии.