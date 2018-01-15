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15 января 2018
Главные новости Москвы
16:54  15 января 2018 0

Пенсии работающим россиянам предложили повысить на 1608 рублей

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги
Пенсия не индексируется с 2016 годаФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Российским пенсионерам предложили платить на 1608 рублей больше с 1 июля текущего года. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Совместно с однопартийцем Ярославом Ниловым он разработал соответствующий законопроект. «Увеличение среднего размера страховой пенсии работающих пенсионеров с 1 июля 2018 года составит 1608,66 рубля», — приводит РБК выдержку из документа. По подсчетам авторов проекта, всего на эту меру понадобится 87 млрд рублей из бюджета.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров прекратилась в 2016 году по инициативе правительства РФ. Решение приняли из-за экономических сложностей и нарастающего дефицита бюджета.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2020 года. Все сэкономленные деньги будут перенаправлены на финансирование страховой части трудовой пенсии.

Иван Антонов
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