Британия подняла истребители для перехвата российских самолетов

18:27 15 января 2018 9

Причиной экстренного взлета боевой авиации НАТО стали зафиксированные радиопереговоры двух российских бомбардировщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что подняли истребители сил постоянной готовности Typhoon Королевских Военно-воздушных сил для перехвата российских стратегических бомбардировщиков. Причиной стало их приближение к воздушному пространству страны.

«Мы можем подтвердить немедленную реакцию Typhoon на авиабазе ВВС Лоссимут. Самолеты вылетели сегодня утром, это операция в реальном времени, поэтому мы не сможем предоставить дополнительной информации до завершения миссии», — цитирует заявление британских королевских ВВС RT.

Но представитель Королевских Военно-воздушных сил не смог назвать тип российских самолетов, перехватывать которые собрались британские и бельгийские летчики, сообщает телеканал 360. Причиной экстренного взлета боевой авиации НАТО стали зафиксированные к востоку от Шотландии радиопереговоры двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.