21:36 25 января 2018 5

Елена Исинбаева призвала принять санкции МОК Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию с недопуском российских спортсменов к зимним Играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Спортсменка на своей странице в Facebook написала, что, несмотря на все препоны, которые выставляет МОК, нужно, стиснув зубы, пройти эти испытания.

«Правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим чистым спортсменам, но все, что нам остается, — это принять их и следовать им или цивилизовано защищаться в судах», — пишет спортсменка в соцсети. Она соглашается с тем, что российские атлеты стали заложниками ситуации. При этом она выразила уверенность, что МОК может обосновать отстранение спортсменов из России. «Возможно, мы с вами многого не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное — не смотреть назад, а идти всем вместе вперед», — написала Исинбаева.

Спортсменка призвала всех не провоцировать атлетов на неправильные поступки и высказывания. «Давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдём эти испытания, и все вместе возрадуемся 25 февраля 2018 года во время закрытия ОИ окончанию этой допинговой эпопеи», — призывает Елена Исинбаева.

Как ранее сообщало «URA.RU», олимпийский чемпион по биатлону, екатеринбуржец Антон Шипулин написал письмо в МОК с просьбой «подтвердить или опровергнуть» факт отсутствия его имени в списке «приглашенных» российских спортсменов. В списке приглашенных на Олимпиаду 2018 не оказалось целого ряда ведущих российских спортсменов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) с 22 по 27 января проведет слушания по делам 39 из 42 российских атлетов, подавших жалобы на решение Дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), пожизненно отстранившей их от участия в Олимпийских играх, сообщает РАПСИ. В документе CAS отмечается, что по каждой апелляции было открыто арбитражное разбирательство, однако рассматриваться они будут совместно.

Ранее сообщалось, что глава МОК Томас Бах не считает отстранение спортсменов унижением России. По его словам, принятое решение должно стать балансом, писал телеканал 360. Вместе с тем МОК разрешил болельщикам демонстрировать флаг России во время зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщало RT. Главное условие — этого нельзя будет делать в рамках политических акций. Президент клуба болельщиков сборной России «Россия объединяет» Эдуард Латыпов рассказал изданию, что в Южную Корею поедут около десяти человек. Все они будут готовы к возможным провокациям по отношению к россиянам.