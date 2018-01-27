Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал киноленту Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» отвратительной, которая является проявлением «русофобии и антисоветизма».
«Я смотрел фрагменты из этого фильма. Омерзительно и отвратительно. Просто недостойно называться художественным фильмом. 100% провокация, направленная против нашего народа и нашей страны», — цитирует Зюганова Life.
Также политик добавил, что члены его партии против таких картин, потому что они унижают жителей страны. По его мнению, выпускать подобные фильмы в прокат «не только недостойно, но и преступно».
Напомним, московский кинотеатр «Пионер» прекратил показы картины Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Зрителям сообщили, что с 27 января они смогут вернуть свои деньги за приобретенные билеты. Также кинотеатр сообщил, что по всем дополнительным вопросам необходимо обращаться в Минкульт РФ.
Кинолента «Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи, в которой рассказывается о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС после смерти главы государства в 1953 году.