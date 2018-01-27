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28 января 2018
27 января 2018
23:40  27 января 2018 0

«100% провокация». Зюганов раскритиковал фильм «Смерть Сталина»

Пресс-конференция кандидата в президенты Павла Грудинина. Москва, зюганов геннадий
Лидер КПРФ назвал кинокартину проявлением «русофобии и антисоветизма»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал киноленту Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» отвратительной, которая является проявлением «русофобии и антисоветизма».

«Я смотрел фрагменты из этого фильма. Омерзительно и отвратительно. Просто недостойно называться художественным фильмом. 100% провокация, направленная против нашего народа и нашей страны», — цитирует Зюганова Life.

Также политик добавил, что члены его партии против таких картин, потому что они унижают жителей страны. По его мнению, выпускать подобные фильмы в прокат «не только недостойно, но и преступно».

Напомним, московский кинотеатр «Пионер» прекратил показы картины Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Зрителям сообщили, что с 27 января они смогут вернуть свои деньги за приобретенные билеты. Также кинотеатр сообщил, что по всем дополнительным вопросам необходимо обращаться в Минкульт РФ.

Кинолента «Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи, в которой рассказывается о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС после смерти главы государства в 1953 году.

Александр Черноскутов
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