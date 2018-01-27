05:00 27 января 2018 0

Всем зрителям будут возвращены деньги за приобретенные билеты ФОТО: скрин из трейлера фильма «Смерть Сталина»

Показы фильма «Смерть Сталина» в московском кинотеатре «Пионер» отменяются с 27 января, зрителям вернут деньги за приобретенные билеты. Об этом сообщается в официальной группе кинотеатра на Facebook.

«Дорогие друзья, по независящим от нас причинам с 27 января кинотеатр „Пионер“ вынужден прекратить показы фильма „Смерть Сталина“. Деньги за билеты будут всем возвращены», — говорится в сообщении. Как передает телеканал 360, по всем дополнительным вопросам необходимо обращаться в Министерство культуры РФ.

Напомним, в кинотеатр «Пионер», показавший запрещенный Минкультуры фильм «Смерть Сталина», пришли сотрудники полиции. Ранее «URA.RU» писало, что Минкультуры России проведет проверку и в случае, если факт демонстрации картины с отозванным прокатным удостоверением подтвердится, накажет учреждение.

Кинолента «Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи, в которой рассказывается о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС после смерти главы государства. На фильм пожаловались режиссер Никита Михалков и писатель Юрий Поляков, которые предложили проверить британскую ленту на экстремизм, после чего прокатное удостоверение было аннулировано.