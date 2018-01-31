11:52 31 января 2018 10

Все билеты экономкласса в Ханты-Мансийск на 1 февраля загадочным образом раскуплены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска пытаясь вернуться домой из Москвы столкнулись с проблемой. Абсолютно все билеты экономкласса рейса компании «Аэрофлот» на 1 февраля раскуплены. Билеты бизнес-класса стоят в десятки раз дороже — порядка 42 тыс. рублей. При этом в столице ХМАО в этот день нет никаких причин для ажиотажа.

Примечательно, что 31 января и 2 февраля подобного коллапса нет и билеты экономкласса есть в наличии. Как сообщил «URA.RU» источник в правительстве ХМАО, никаких массовых мероприятий в югорской столице на 1 и 2 февраля не запланировано, что только добавило интриги сложившейся ситуации.

Загадочный рейс в Ханты-Мансийск Скрин: сайт Аэрофлоат

Согласно городской афише мероприятий, с 1 по 3 февраля в Ханты-Мансийске пройдут концерт известного музыканта, саксофониста Сергея Летова, балет на льду «Щелкунчик», а также фестиваль «Северное сияние». Однако источники агентства сомневаются, что данные мероприятия могли стать причиной раскупленных билетов.

В пресс-службе авиакомпании, также не удалось узнать причину исчезновения билетов. В пресс-центре «Аэрофлота» попросили отправить официальный запрос.

Стоит отметить, что авиакомпания «ЮТэйр» с такой проблемой не столкнулась: и на их рейс билеты экономкласса есть.