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31 января 2018
11:52  31 января 2018 10

Что происходит в Югре? У «Аэрофлота» исчезли дешевые билеты в Ханты-Мансийск

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, аэрофлот
Все билеты экономкласса в Ханты-Мансийск на 1 февраля загадочным образом раскупленыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска пытаясь вернуться домой из Москвы столкнулись с проблемой. Абсолютно все билеты экономкласса рейса компании «Аэрофлот» на 1 февраля раскуплены. Билеты бизнес-класса стоят в десятки раз дороже — порядка 42 тыс. рублей. При этом в столице ХМАО в этот день нет никаких причин для ажиотажа.

Примечательно, что 31 января и 2 февраля подобного коллапса нет и билеты экономкласса есть в наличии. Как сообщил «URA.RU» источник в правительстве ХМАО, никаких массовых мероприятий в югорской столице на 1 и 2 февраля не запланировано, что только добавило интриги сложившейся ситуации.

Загадочный рейс в Ханты-Мансийск
Скрин: сайт Аэрофлоат

Согласно городской афише мероприятий, с 1 по 3 февраля в Ханты-Мансийске пройдут концерт известного музыканта, саксофониста Сергея Летова, балет на льду «Щелкунчик», а также фестиваль «Северное сияние». Однако источники агентства сомневаются, что данные мероприятия могли стать причиной раскупленных билетов.

В пресс-службе авиакомпании, также не удалось узнать причину исчезновения билетов. В пресс-центре «Аэрофлота» попросили отправить официальный запрос.

Стоит отметить, что авиакомпания «ЮТэйр» с такой проблемой не столкнулась: и на их рейс билеты экономкласса есть.

Игорь Волосин
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