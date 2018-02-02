02:59 02 февраля 2018 0

Николь призналась, что слишком сильно надеялась на помощь немецких врачей Фото: личная страница Николь в Instagram

Бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о серьезном ухудшении здоровья и отказе ведущего немецкого специалиста от операции. По словам девушки, всему виной — ужасная работа российских хирургов.

Николь Кузнецова запомнилась многим зрителям по необычной манере разговора: девушка, имеющая врожденное заболевание, может общаться только шепотом из-за трахеостомической трубки в горле. Долгое время звезда «Битвы экстрасенсов» обнадеживала себя и своих фанатов скорыми улучшениями здоровья, однако мечты о беззаботном будущем рухнули после отказа немецких врачей браться за сложную операцию.

Своими переживаниями Николь поделилась с поклонниками в своем Instagram. «Лучший специалист по моему профилирующему заболеванию оказался бессилен перед разрушением, которое нанесли мне врачи в РФ устаревшими, топорными методами», — написала девушка под фото из немецкой клиники. «Наверно вы думаете, что я огорчена? Как ни странно, внутри полное опустошение. Это всего один из многих врачей, кто дал шанс, а потом безжалостно вырвал мечту из моей души. Я благодарна ему, что он был честным с нами».

Также Николь рассказала о том, что несостоявшаяся операция могла стать 282 в ее жизни. Решить, вносить ли ее в список к остальным, девушка предложила своим поклонникам. Фанаты телезвезды были шокированы количеством хирургических вмешательств, перенесенных ею: кто-то советовал остановиться и дать организму отдохнуть, однако подавляющее большинство комментаторов призвало девушку не сдаваться и продолжать бороться за свою жизнь. Позже Николь сообщила, что в скором времени ей предстоит еще одна операция: на этот раз ее проведут московские хирурги.