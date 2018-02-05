Аналитики подсчитали, сколько будет стоить бензин в 2018 году

20:05 05 февраля 2018 7

Цены на бензин будут стабильны благодаря профициту топлива на российском рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В январе 2018 года нефтяные компании России увеличили экспорт бензина за рубеж более чем в полтора раза. Сейчас специалисты отмечают профицит топлива на российском рынке, и поэтому цены на него будут оставаться стабильными.

Экспорт российского бензина в минувшем месяце достиг 246,9 тысяч тонн, сообщают «Известия». При этом большая часть топлива отправляется в Европу (около 65%) и Азию (30%). Рост экспорта объясняется профицитом топлива в стране, который стал возможен во многом благодаря действиям Федеральной антимонопольной службы. ФАС ранее посоветовала нефтяным компаниям снизить поставки за рубеж в конце прошлого года. В результате биржевая цена бензина упала, а его запасы выросли. Если спрос на внутреннем рынке не будет расти до весны, то повышения цен на бензин ожидать не придется. В такой ситуации нефтяные компании и дальше будут увеличивать экспорт.

Ранее аналитик компании Virgin Group в эфире «Национальной службы новостей» высказал мнение, что цены на бензин в России останутся на прежнем уровне до весны. При этом в 2017 году топливо подорожало на 7,3% — рост цен на него втрое превысил инфляцию.