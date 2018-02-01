21:36 01 февраля 2018 6

Топливо может стать доступнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В той экономической ситуации, которая на данный момент существует в России, есть реальная возможность снижения цен на бензин. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, который намерен рассмотреть данный вопрос с Федеральной антимонопольной службой.

«Конечно, хотелось бы, чтобы „пробило“ цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обосновано, потому что доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства», — цитируют Путина «Известия». Президент также отметил, что уровень цен на бензин зависит от цен на нефть и уровня акцизов.

По информации «URA.RU», в настоящее время 65% от стоимости литра бензина на российских АЗС приходится на налоги. Такой вывод сделали в ФАС. Как пишет «Национальная служба новостей», ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил перенести уплату акцизов с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправочные станции. Он написал письмо Путину, где попросил поручить правительству проработать этот вопрос. Также сайт «Подмосковье сегодня» сообщал, что в этом году с 1 января в Московской области выросли акцизы на бензин на 50 копеек за литр. Еще одно повышение цен на топливо ждет регион 1 июля.