06:36 08 февраля 2018 0

Участницы коллектива уже встретились со своим бывшим менеджером ФОТО: Wikimedia Commons, Eric Mutrie

Популярная в 90-е годы британская группа Spice Girls после своего воссоединения планирует отправиться в мировое турне. На прошлой неделе участницы коллектива встретились с бывшим менеджером Саймоном Фуллером для составления графика.

Отмечается, что мировой концертный тур начнется в конце лета этого года. Сначала поп-группа отправится в Великобританию, а затем посетит США, передает «Газета.ru». Запись новых песен не предвидится.

Как сообщал Life, 2 февраля популярная группа Spice Girls заявила о своем воссоединении спустя 22 года после выхода композиции под названием «Wannabe», которая стала одной из самых популярных песен в Великобритании. Примечательно, что в последний раз поп-группа выступала на церемонии закрытия Олимпиады-2012 в Лондоне.

В состав Spice Girls входят Джери Холлиуэлл, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Виктория Бекхэм. За 18-летнюю карьеру их песни возглавляли хит-парады 11 раз. По всему миру было распродано более сорока миллионов альбомов.