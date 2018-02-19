08:40 19 февраля 2018 0

Происходящее попало в объектив камеры уличного видеонаблюдения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения с места нападения на Храм Георгия Победоносца в Кизляре. Роликом поделился телеграм-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина с охотничьим ружьем в руках подходит к центральному входу православного храма. Судя по всему, заслышав первые выстрелы, одна из прихожанок испугалась и, чтобы спастись, побежала прочь.

Напомним, 18 февраля, в Прощенное воскресенье, 22-летний житель села Кидеро расстрелял собравшихся у кизлярского храма прихожан. В результате нападения скончались пять человек, сообщало «Федеральное агентство новостей». Еще четверо ранены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. По информации «Национальной службы новостей», Минздрав направил в Дагестан специалистов, чтобы помочь раненым.

Ответственность за стрельбу, как писало «URA.RU», взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Однако прямых доказательств тому нет. Злоумышленника ликвидировали на месте сотрудники Росгвардии и МВД.