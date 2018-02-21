Жириновский рассказал, почему в ЛДПР отказались от рукопожатий

14:40 21 февраля 2018 12

Лидер ЛДПР: «Надеюсь, эта тенденция будет по всему миру» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что во фракции либерал-демократов отказались от рукопожатий в связи с угрозой передачи заболеваний. Поэтому политик поддержал организаторов зимней Олимпиады в Южной Корее, которые ввели подобную практику.

«Мы в ЛДПР давно ввели практику не здороваться за руку. Вот в Южной Корее догадались, теперь, надеюсь, эта тенденция будет по всему миру. Не надо здороваться за руку. Норовирус или птичий грипп, рука — переносчик заразы», — цитирует агентство «Москва» слова парламентария.

Во время зимней Олимпиады в Пхенхчане сотни людей подхватили норовирусную инфекцию. В связи с этим организационный комитет Игр, например, заменил рукопожатие капитанов хоккейных команд во время матчей на отбивание кулачков.

Ранее Владимир Жириновский хотел приобрести препарат «Милдронат» в столичной аптеке, чтобы попробовать содержащееся в нем вещество мельдоний, напоминает портал Newinform.com. Именно из-за этого вещества, обнаруженного в крови российских спортсменов, разгорелся допинговый скандал. Фармацевт ответил парламентарию, что препарат отпускается только по рецепту.