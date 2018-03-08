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08 марта 2018
07 марта 2018
04:34  08 марта 2018 0

Детям должников по алиментам дадут пенсию по потере кормильца

Арест имущества должников. Челябинск., исполнительный лист
Должник становится безвестно отсутствующим, если в течение года его не нашли приставыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Должники по алиментам будут признаваться безвестно отсутствующими, если в течение года приставы так и не смогли их разыскать. Соответствующий закон в среду, 7 марта подписал президент России Владимир Путин.

«Если после проведения исполнительно-разыскных действий по розыску должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике не установлено его место нахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительно-разыскных действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим», — гласит текст документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Правовыми последствиями признания должника безвестно отсутствующим становится возможность заочно «выписать» его с занимаемой жилплощади, а также получить его имущество в доверительное управление родственниками. Супруг или супруга алиментщика смогут, при необходимости, в упрощенном порядке оформить развод, а дети — получать от государства пенсию по потере кормильца.

Евгений Александров
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