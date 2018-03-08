Русская зима станет теплее на пять градусов

08:56 08 марта 2018 0

Глобальное изменение климата добралось до России Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Средняя температура зимой в России может повыситься на пять градусов. Потепления стоит ожидать к середине XXI века, сообщает центр «Антистихия» МЧС РФ.

Причиной повышения температур станет глобальное изменение климата. По данным синоптиков, европейская часть России и Западная Сибирь почувствуют перемены ранее других регионов: уже к 2020 году температура зимой здесь повысится на 1-2 градуса. К 2050-м годам зима в целом в стране станет теплее на 2-5 градусов, передает RT. Летнее повышение температур будет менее выраженным — от одного до трех градусов.

Ранее группа американских и шведских ученых заявила о возможной катастрофе, связанной с таянием ледников в северном полушарии Земли, где скопились тысячи тонн ртути.