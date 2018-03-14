Доходы федерального бюджета России упадут после 2018 года

Эксперты прогнозируют в России ускорение роста ВВП в 2018 году, однако в последующие два года его ожидает снижение. Об этом говорится в прогнозе Внешэкономбанка (ВЭБ), который связывает такую тенденцию с относительным уменьшением нефтегазовых доходов страны.
«В 2018 году ожидается ускорение роста ВВП до 1,8%, против 1,5% в 2017 году», — следует из сообщения госкорпорации. Доходы федерального бюджета России постепенно снизятся на 1,1% — с 16,5% до 15,4% ВВП к 2021 году. Также ВЭБ сообщил о дефиците бюджета в 2018 году на уровне порядка 0,2% ВВП и 0,6-0,9% ВВП в 2019—2021 годах.
В 2019 году реальные расходы бюджета сократятся на 11,1%. Этому поспособствует, согласно прогнозам корпорации, формирование расходной части бюджета 2019 года на основе базовой цены на нефть (40 долларов за баррель). Однако уже в 2020 году ВЭБ ожидает рост расходов на 0,2%, а в 2021 — на 0,6%.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов призвал ослабить зависимость экономики от цен на нефть. Он заявил, что в этом вопросе нужно ориентироваться, например, на Норвегию, писало «URA.RU». Глава ведомства также предположил, что в 2018 году бюджет страны будет профицитным. Как сообщала «Национальная служба новостей», бюджет РФ в этом году будет сбалансирован, если цена нефть не опустится ниже 55 долларов за баррель.