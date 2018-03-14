15:47 14 марта 2018 1

Журналистка нелестно высказалась о замужестве Фото: Божена Рынска, Facebook

Главный редактор русского Esquire Сергей Минаев назвал скандальную журналистку Божену Рынску насекомым за ее рассуждения о выгодном замужестве. «Каждый раз удивляюсь, какое же Божена насекомое. И каждый раз как первый раз», — написал Минаев в своем telegram-канале.

Он привел скриншот поста журналистки Божены Рынски о том, что женщина может хвастаться замужеством только в том случае, если муж ее содержит. Об этом она написала в Facebook. По мнению Рынски, дети для женщины — тоже не показатель успешности. «Физиологический акт доступный 98% самок. Считово, только если вырос порядочный, успешный человек. Если самка смогла дать ребенку душевное здоровье и будущее. В противном случае рожать — преступление и уж точно минус очки», — написала журналистка.

Напомним, ранее Божену Рынску взбесило видео с кричащим ребенком в самолете. «Удавила бы мелкую тварь», написала она в соцсетях. Затем журналистка рассказала о случае в Париже, где она задела острый угол витрины с икрой, поскользнулась и получила синяки. Снимки она выложила в Facebook. Там же она искала адвоката, который бы помог ей отсудить у магазина компенсацию.