Памфилова заявила, что «дала бы в морду» стороннику Навального за слова о жителях Кавказа

20:44 22 марта 2018 1

Элла Памфилова отказалась от политкорректных формулировок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова прокомментировала инцидент на избирательном участке в Карачаево-Черкесии, где один из сторонников блогера Алексея Навального назвал местных жителей «баранами». «Была бы я на месте, за пределами приличий получил бы в морду. А представители Кавказа — люди корректные и воспитанные, кроме презрения ничего не оказали, рукоприкладством не занимались. Он бы получил у меня в зубы», — приводит слова Памфиловой ТАСС.

Отметим, что скандальный инцидент произошел на избирательном участке в Черкесске. Несмотря на оскорбительное высказывание, сторонника Навального никто не тронул. «В республику отправились больше 50 наблюдателей, направленных от партии „Яблоко“ и кандидата от КПРФ Павла Грудинина. И от Навального были. У них была возможность все посмотреть, вернулись живыми-здоровыми, никто их там не обидел», — добавила Памфилова.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Согласно предварительным итогам, действующий глава государства Владимир Путин победил с результатом в 76,69% голосов. Явка составила 67,49%.