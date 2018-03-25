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25 марта 2018
24 марта 2018
07:20  25 марта 2018 0

Депутаты Госдумы предлагают упразднить статью УК за угон

Разное. Курган, разбитое стекло, авария, дверца автомобиля, автокража
Угонщиков предлагают наказывать по более тяжкой статье, за кражуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутат Госдумы Олег Нилов внес на рассмотрение коллег законопроект, в котором предлагает упразднить статью 166 УК РФ — «Угон». Он настаивает, что угонщиков надо наказывать по более тяжкой статье, как за кражу.

Как поясняет «Российская газета», попытки упразднить статью 166 УК РФ предпринимались несколько лет назад. Тогда, пишет издание, это было оправдано, так как наказание за кражу значительно превосходило по суровости наказание за угон. Однако сейчас ответственность за угон возросла и приравнена в минимальной своей части к краже с причинением значительного ущерба (до пяти лет лишения свободы — по части 1, до семи лет — по части 2). Кроме того, если убрать статью, есть возможность, что безнаказанными останутся так называемые «перегонщики» ворованных автомобилей.

Согласно статистике МВД, за 2017 год в России было угнано почти 43 тысячи автомобилей. Возбуждена 21 тысяча дел по статье 166 УК РФ.

Наталья Володина
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