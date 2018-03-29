На европейской АЭС произошла авария

Неисправность связана с одним из энергоблоков
Из-за аварии на румынской АЭС «Чернавода» остановлен один из ядерных реакторов. Неисправность связана с одной из установок по производству электроэнергии.
Авария не окажет негативного воздействия на окружающую среду, пишет RT. Уточняется, что отключение ядерного реактора является стандартной процедурой при подобных происшествиях. Остановка произошла автоматически.
Ранее на этой атомной электростанции уже отключался один блок, а мощность другого пришлось снизить наполовину. АЭС «Чернавода» — единственная атомная электростанция в Румынии, напоминает «Федеральное агентство новостей». Два действующие блока станции обеспечивают до 25% потребляемой в стране электроэнергии.