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02 апреля 2018
22:00  02 апреля 2018 4

В Сочи горит многоквартирный дом. Пожарные не могут подъехать к зданию. ФОТО. ВИДЕО

Пожарные эвакуировали из здания 50 человек«Сочи», «ВКонтакте»

В понедельник, 2 апреля, в Сочи загорелось здание жилого комплекса «Панорама» по адресу Пятигорская, 92/4. Пламенем охвачен пятый этаж. Пожару присвоили третий ранг сложности.

В социальных сетях, в группах, посвященных Сочи, отмечается, что пожарные машины не могут подъехать к зданию из-за сложной застройки и припаркованных автомобилей. Местные жители опасаются, что огонь может перекинуться на соседние строения. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на месте инцидента работает оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона.

Площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров
«ВКонтакте», «ДТП и ЧП | Сочи»

Из полыхающего дома эвакуировали 50 жителей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщает телеканал 360. Ориентировочная площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров, пишет RT.

Ранее в ночь на 2 апреля в Тюмени произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Жильцов дома эвакуировали. Однако, когда пламя удалось потушить на месте инцидента нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.

Иван Шестак
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