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03 апреля 2018
17:54  03 апреля 2018 0

В ГУ МЧС Кемеровской области начались обыски

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Силовики ищут в управлении крупные контрактыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Сотрудники СК РФ начали следственные действия в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области. Их интересуют крупные контракты, заключенные с поставщиками.

«В частности, были изъяты документы, касающиеся поставок топлива», — приводит РБК слова источника в МЧС. Отмечается, что следственные действия в управлении ведутся уже второй день. В самом ГУ МЧС Кемеровской области следственные действия не комментируют. Как пояснил журналистам руководитель управления Александр Мамонтов, он для этого слишком занят.

Крупное расследование в Кемеровской области было начато после пожара в местном ТЦ «Зимняя вишня». В пожаре погибло 64 человек, большинство из которых дети. После трагедии прошли массовые траурные митинги по всей стране.

В настоящее время в регионе работает специальная группа, направленная из центрального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело. Уже задержано семь человек, которым предъявлены обвинения в различного рода нарушениях, приведших к массовой гибели людей. В том числе арестованы: управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании-разработчика противопожарной системы для ТЦ «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, ответственный за установку системы сотрудник «Системного интегратора» Александр Никитин, сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова, глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

Игорь Чукреев
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