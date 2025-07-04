Министерство обороны Нидерландов обвиняет Россию в якобы применении химического оружия на территории Украины, основываясь на недостоверных данных, предоставленных киевскими властями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В российской миссии при ОЗХО заявили, что западные оппоненты действуют по стандартной схеме и прибегают к провокациям под «чужим флагом». «Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой — “по сведениям наших спецслужб”, а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», — сообщили в постпредстве.
По данным российской стороны, заявления Министерства обороны Нидерландов и официальные сообщения киевских властей практически идентичны по содержанию. В постпредстве также отметили, что в распространении подобных обвинений используется схожая риторика, а различий между нотами Киева и заявлениями ведомства Нидерландов практически не наблюдается.
Ранее стало известно, что ОЗХО не рассматривает предоставленные Россией материалы о нарушениях Конвенции о запрещении химического оружия украинскими военными. Российская сторона не раз выражала обеспокоенность тем, что ее данные остаются без внимания международного сообщества, напоминает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.