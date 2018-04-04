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04 апреля 2018
03 апреля 2018
08:52  04 апреля 2018 0

Чиновник объяснил, почему поздравил петербурженку, пережившую теракт в метро

Лебедев рассказал, что встреча состоялась 2 апреля — накануне годовщины трагедииФото: скриншот видео

Глава муниципального района Санкт-Петербурга Савелий Лебедев прокомментировал видео, на котором он поздравляет выжившую при теракте Светлану Николайчук с именинами. По его словам, накануне годовщины трагедии она действительно пригласила его на свой праздник.

«У нее были именины 2-го апреля, на которые она меня пригласила. Приехал я на именины как раз-таки и поздравить», — пояснил чиновник каналу «РЕН ТВ». Он рассказал, что Светлана Николайчук является бухгалтером общественной организации блокадников Ленинграда, и поэтому в разговоре с ней на эту тему он также упомянул о своих родных, которые «были в концлагере каком-то». «Я знаю, что у меня бабушка и дедушка узники концлагеря. Они были во время войны в концлагере где-то — никогда не называлось, где это происходило. Было известно, что они сдавали кровь для немцев. Это все, что было известно», — объяснил Лебедев свое высказывание.

По словам чиновника, журналисты просто выставили его «полным идиотом», вырвав фразы из контекста. Он заявил, что на встрече с Николайчук они обсуждали и последствия трагедии в метро Петербурга, однако это почему-то осталось за кадром. Все было представлено так, будто Лебедев поздравил ее с годовщиной теракта.

Дарья Корчак
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