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06 апреля 2018
21:21  06 апреля 2018 1

Лоза придумал Бузовой обидное прозвище

Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Лоза считает идеи Бузовой бредовымиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российский певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал новый проект телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая анонсировала запуск собственной криптовалюты и блокчейн-платформы BUZAR. Музыкант также выразил сомнения по поводу вокальных данных звезды отечественного шоу-бизнеса и сравнил ее с осьминогом.

«Бузова — это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она, нахрен, популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например», — цитирует Лозу StarHit. Также певец сомневается в успехе запуска критовалюты Buzcoin. По его словам, телеведущая хочет в очередной раз привлечь к себе внимание. «Если вы когда-либо слышите громкие заявление от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром», — высказался композитор.

Ранее «URA.RU» уже писало, как Лоза критиковал Бузову. Он назвал ее популярность необоснованной, а ее композиции — незамысловатыми. Как сообщал портал Vse42, презентация певицы касательно криптовалюты и блокчейн-платформы прошла 4 апреля. По замыслу, на платформе Buzar можно будет завести друзей, найти работу, купить билеты на концерты, арендовать жилье, проводить обмен криптовалюты и покупать товары и услуги, передавало RNS.

Ксения Томашова
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