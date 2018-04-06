Лоза придумал Бузовой обидное прозвище

21:21 06 апреля 2018 1

Лоза считает идеи Бузовой бредовыми Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российский певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал новый проект телеведущей и певицы Ольги Бузовой, которая анонсировала запуск собственной криптовалюты и блокчейн-платформы BUZAR. Музыкант также выразил сомнения по поводу вокальных данных звезды отечественного шоу-бизнеса и сравнил ее с осьминогом.

«Бузова — это пирожок ни с чем. У нее внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она, нахрен, популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например», — цитирует Лозу StarHit. Также певец сомневается в успехе запуска критовалюты Buzcoin. По его словам, телеведущая хочет в очередной раз привлечь к себе внимание. «Если вы когда-либо слышите громкие заявление от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются ее пиаром», — высказался композитор.

Ранее «URA.RU» уже писало, как Лоза критиковал Бузову. Он назвал ее популярность необоснованной, а ее композиции — незамысловатыми. Как сообщал портал Vse42, презентация певицы касательно криптовалюты и блокчейн-платформы прошла 4 апреля. По замыслу, на платформе Buzar можно будет завести друзей, найти работу, купить билеты на концерты, арендовать жилье, проводить обмен криптовалюты и покупать товары и услуги, передавало RNS.