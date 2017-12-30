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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:54  30 декабря 2017 1

Юрий Лоза позавидовал популярности Бузовой

Ведущая и певица, по мнению Лозы, необоснованно популярнаФОТО: Instagram, Ольга Бузова

Певец Юрий Лоза заявил телеканалу ТВЦ, что популярность ведущей «Дома-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой необоснованная.

Лоза в интервью посетовал, что его песня «Прошёл год» за 13 лет существования так и не стала популярной. В этом вокалист обвинил Бузову, отметив, что она привлекает к себе внимание незамысловатыми композициями. Этот факт очень расстраивает певца. Лоза также рассказал, что Новый год он собирается отмечать за границей, в гостях у сына. Кроме того, музыкант сослался на солидный возраст и слабое здоровье. Песни Лозы, в том числе его главный хит «Плот», были очень популярны в советское время, в конце 1980-х годов.

Ольга Бузова на днях написала письмо Деду Морозу, в котором рассказала, что весь год она была хорошей девочкой, напоминают Nation News.

Рита Теркина
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