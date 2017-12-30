Юрий Лоза позавидовал популярности Бузовой

Певец Юрий Лоза заявил телеканалу ТВЦ, что популярность ведущей «Дома-2» и начинающей певицы Ольги Бузовой необоснованная.
Лоза в интервью посетовал, что его песня «Прошёл год» за 13 лет существования так и не стала популярной. В этом вокалист обвинил Бузову, отметив, что она привлекает к себе внимание незамысловатыми композициями. Этот факт очень расстраивает певца. Лоза также рассказал, что Новый год он собирается отмечать за границей, в гостях у сына. Кроме того, музыкант сослался на солидный возраст и слабое здоровье. Песни Лозы, в том числе его главный хит «Плот», были очень популярны в советское время, в конце 1980-х годов.
Ольга Бузова на днях написала письмо Деду Морозу, в котором рассказала, что весь год она была хорошей девочкой, напоминают Nation News.