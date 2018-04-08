Охранникам музея не удалось задержать нарушителей
Группа подростков-руферов из Санкт-Петербурга «покорила» Эрмитаж. На крышу музея школьники забрались по водосточной трубе. Запись своего ночного приключения руферы выложили в Instagram.
Охранникам музея не удалось задержать нарушителей, сообщает «Газета.ру». Администрация Эрмитажа пока официально не прокомментировала инцидент. Это не первое историческое здание, куда забрались руферы. Предыдущее фото было сделано с крыши Мариинского театра.
Видео: РЕН-ТВ