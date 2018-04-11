06:26 11 апреля 2018 0

В Конкрессе заинтересовались мемом с Владимиром Путиным Фото: CNBC

Власти США обратили внимание на мем с президентом Владимиром Путиным, который был опубликован в Facebook, и предположили, что автор этого изображения может быть причастен к так называемому «российскому вмешательству».

Об этом стало известно во время разговора американского сенатора Патрика Лихи с главой социальной сети Марком Цукербергом в Конгрессе. Политик показал собеседнику распечатки нескольких публикаций, среди которых находился снимок Путина в солнцезащитных очках. Позже этот фрагмент трансляции опубликовал телеканал CNBC.

Сенатора интересовало, могли ли сотрудники Facebook узнать имена авторов этих постов, отметив, что они были опубликованы пользователями, которые якобы действовали из России и могли повлиять на ход выборов в Соединенных Штатах. Цукерберг, в свою очередь, затруднился назвать создателей этих публикаций, но при этом добавил, что на фоне сообщений о российском вмешательстве администрация соцсети работает над обязательной идентификацией всех авторов рекламных сообщений, пишет Lenta.ru.

3 апреля, напомним, в Вашингтоне суд вынес первый приговор по делу о «вмешательстве», приговорив адвоката Алекса ван дер Зваана к тридцати дням тюрьмы за дачу ложных показаний. Примечательно, что в США формально завершилось расследование этого дела. Комитет по разведке в палате представителей Конгресса заявил, что американская не нашла доказательств вмешательства.