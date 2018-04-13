Александр Серов пообещал разобраться с Малаховым

03:04 13 апреля 2018 0

Артисту не понравилось, что ведущий в своих программах ищет его несуществующих детей ФОТО: фан-страница Александра Серова, Instagram

Российский певец Александр Серов признался в ненависти к телеведущему Андрею Малахову. Артисту не нравится, что шоумен в своих программах ищет его несуществующих детей.

По мнению Серова, ведущий придумывает факты его биографии и выносит их на всю общественность. Певец возмущен выдумками Малахова и пообещал разобраться с ним, пишет «Собеседник.ру». «Малахова ненавижу. Он сволочь и козел. Вы видели, что он говорит — что у меня пятеро детей и еще двое нашлись!», — высказался Серов.

Напомним, Андрея Малахова раскритиковали за новый тренд — искать внебрачных детей умерших знаменитостей. В беседе с журналистами член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян подчеркнул, что такими темпами тела артистов начнут выкапывать из земли.