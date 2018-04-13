Захарова высказалась об идее исключении России из Совбеза ООН

03:18 13 апреля 2018 0

По словам представителя МИД РФ, цели такой инициативы безумны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея об исключении России из Совбеза ОО является полным безумием. Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Совершенно секретно».

«Если задача в принципе развалить всю систему международных отношений полностью, если задача перекроить мир под гегемонию одного, двух или группы стран, которая ведома одним политическим лидером или одной страной, возможно, так можно ставить вопрос», — цитирует RT дипломата.

В то же время Захарова подчеркнула, что существующие процедуры, а также сами цели, ради которых создавалась ООН, дают возможность говорить об этой инициативе, как о полном безумии. Помимо этого, представитель МИД напомнила, что Совет Безопасности задумывался не для того, чтобы «друзья дружили», пишут Nation News. Также она добавила, что «по ту сторону переговорного стола находятся те, кто имеют друг к другу большие претензии».

Напомним, во время брифинга в МИД России журналист из Болгарии решил поприветствовать Захарову словами «Скрипаль воскресе». Российский дипломат осталась недовольна таким отношением и посчитала это приветствие неуместным.