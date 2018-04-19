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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:05  19 апреля 2018 0

Женщине, которая из-за рака потеряла ногу, предложили сдать дочерей в детдом

Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., врач, медицина, операция, доктор, хирург
Женщина в борьбе с раком потеряла ногу, а теперь может лишиться детейФото: Pixabay

В Подольске 42-летняя мать-одиночка, которая из-за саркомы потеряла ногу, может лишиться и своих детей. Женщина обратилась в органы опеки за помощью с бытовыми делами и по уходу за двумя детьми, пока она будет реабилитироваться, однако ей предложили отдать дочерей в детский дом.

В этом месяце женщину экстренно госпитализировали из-за ухудшения состояния. Врачи сказали, что уже ничего не могут сделать, и пришлось ампутировать ногу. Тогда жительница Подольска обратилась за помощью. «В органах опеки сказали, что тогда я буду недееспособная мама, у которой надо отобрать детей», — цитирует ее канал Mash. Помимо прочего, администрация города отодвинула мать-одиночку в очереди на новое жилье — с 40-го на 800-е место. Сейчас женщина ютится с детьми в крошечной квартире в старом разрушающемся доме.

«Морально очень тяжело. Как дальше жить, пока еще не знаю», — поделилась жительница Подольска. Она добавила, что для нормальной жизни ей нужен дорогостоящий протез, на который сама она заработать в своем положении не сможет. Теперь, помимо борьбы с раком, ей предстоит бороться еще и за дочек.

Ранее «URA.RU» рассказывало историю екатеринбурженки Юлии Савиновских, у которой органы опеки отобрали приемных детей после операции по удалению груди. Против нее сработал и тот факт, что она вела в Сети блог, в котором выдавала себя за трансгендера. Суд назвал Савиновских мужчиной, а ее брак — однополым. Такие браки в России запрещены.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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