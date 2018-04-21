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21 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:12  21 апреля 2018 0

Сюткин объяснил, зачем отправил дочь за границу. ФОТО

Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, телевышка, сюткин валерий
Певец отправил дочь в Париж, чтобы принести пользу РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Известный певец Валерий Сюткин объяснил, что его дочь Виола учится в Париже, чтобы «принести что-то новое в жизнь российского театра». Отправиться за границу, по его словам, девушке настоятельно рекомендовала знаменитый режиссер Галина Волчек.

22-летняя Виола мечтает стать крупным театральным режиссером, чтобы ее постановки смотрели во всем мире. Сначала она хотела учиться на родине, но все изменил разговор с с актрисой, режиссером и педагогом Галиной Волчек, которая ныне руководит театром «Современник». Та категорически посоветовала девушке постигать азы мастерства в различных учебных заведениях за пределами России. Это позволит ей не только обрести «свежий взгляд» на театральное искусство, но и не разменять себя на съемки в сериалах, пишет teleprogramma.pro. В итоге будущая звезда российских театров уже успела сменить Американский университет в Париже на французскую же Сорбонну.

Виола — дочь Сюткина от третьего брака. Ее назвали в честь матери, с которой Сюткин познакомился более 25 лет назад на гастролях группы «Браво».

С такой внешностью, считает Галина Волчек, Виолу Сюткину на родине «раздергают» по сериалам

Как сообщало «URA.RU», ранее пользователи соцсетей успели высмеять по схожему поводу актера Александра Пореченкова. Известный своей подчеркнуто патриотической позицией, он отправил дочь Варвару в Роттердамский университет Эразма в Голландии. До этого девушка два года отучилась в студии МХАТа. Другой деятель российского шоу-бизнеса — продюсер Иосиф Пригожин, — назвал идею учебы «золотой молодежи» на родине «остервенелым патриотизмом». По его мнению, после обучения за границей молодые люди будут «крепкими, мощными» и принесут много пользы России.

Владимир Васин
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